Правительство РФ утвердило рост тарифов ЖКХ на 2020 год

(Казань, 31 октября, «Татар-информ»). Правительство России установило индексы повышения платы за жилищно-коммунальные услуги в среднем по регионам. Соответствующее распоряжение подписал Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

«Утвердить прилагаемые индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации на 2020 год», – говорится в документе, опубликованном на портале Правительства.

Тарифы будут индексироваться во втором полугодии 2020-го. В Республике Татарстан они увеличатся в среднем на 4%.

Сильнее всего тарифы на коммунальные услуги вырастут в Чечне (на 6,5%), Кабардино-Балкарии (на 5,4%), Дагестане (на 5,2%) и Ингушетии (на 5,1%).

При этом наименьший рост предполагается в Ненецком автономном округе (на 2,4%), Мурманской области (на 3%) и Пермском крае (на 3%).

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