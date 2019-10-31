Татарстан станет одним из пилотных регионов по введению единой медкарты работников

(Казань, 31 октября, «Татар-информ»). Долгосрочный проект по созданию единой медицинской карты работников начнет реализовываться в двух регионах России – Республике Татарстан и Кемеровской области. Об этом рассказала первый заместитель председателя Фонда социального страхования РФ Татьяна Лотоцкая на V отраслевой конференции фонда, сообщает «Интерфакс».

По словам Лотоцкой, проект начнет воплощаться в жизнь с отраслей, где люди работают в опасных условиях, например, с угольной. ФСС практически удалось выйти на этап подписания соглашения с группой «СУЭК», добавила она.

При этом спикер уточнила, что в дальнейшем сбор данных и их анализ позволят изменить некоторые подходы к тарификации по закону об обязательном страховании работников от несчастного случая. Так, планируется учитывать индивидуальную статистику предприятий, отражающую состояние здоровья сотрудников.

Единая медицинская карта работников предполагает соединение данных о здоровье человека, полученных в том числе и при проведении обязательных медицинских профосмотров на предприятии, и других значимых данных при посещении врачей.

Единые медкарты будут формироваться по экстерриториальному принципу. «Она (единая медицинская карта работника – прим. Т-и) будет объединять данные, полученные в любых регионах РФ», – подчеркнула Лотоцкая.

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