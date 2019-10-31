УНИКС усилил состав американцем

(Казань, 31 октября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Казанский УНИКС подписал двухмесячный контракт с американским форвардом Джамилем Уилсоном. Об этом сообщает пресс-служба клуба из столицы Татарстана.

Соглашение рассчитано на два месяца с опцией продления до конца сезона. УНИКС вынужден реагировать на случившиеся травмы и потери. Команда неважно стартовала в Единой лиге ВТБ, успев в четырех турах проиграть в Таллине «Калеву» и в Краснодаре «Локомотиву-Кубани». Травмы Реймара Моргана и Дмитрия Узинского показали, что имеются проблемы с составом. Поэтому и был подписал Уилсон, как в прошлом сезоне – Джеки Кармайкл из-за травмы того же Моргана.

В прошлом сезоне Джамиль Уилсон выступал за итальянский «Фиат» (Турин). В играх чемпионата Италии он в среднем набирал 9,4 очка (34,7% – трехочковые), 4,3 подбора и 1,2 результативные передачи. В Кубке Европы в среднем Уилсон набирал 12,1 очка (37,2% – трехочковые), 4,5 подбора и 1,7 результативные передачи. ⠀

В межсезонье Джамиль в составе команды «Голден Иглс» сыграл в «турнире по баскетболу», который каждое лето проходит в США. Вероятно, что пятый по счету американец в составе УНИКСа Уилсон может дебютировать в рядах казанцев 6 ноября, когда команда в рамках Кубка Европы будет принимать у себя дома итальянскую «Брешию».

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