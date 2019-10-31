Адам Штифтер рассказал, чем Венгрия и Татарстан могут привлечь туристов

(Казань, 31 октября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Генеральный консул Венгрии в Казани Адам Штифтер во время открытия рейса из Казани в Будапешт рассказал, чем эти два города могут привлечь туристов.

Татарстану есть чем гордиться и что показать венгерским туристам, сказал дипломат корреспонденту ИА «Татар-информ». «В Татарстане много красивых мест, которые будут интересны венгерским туристам. А Волга – это для нас легендарная река, которую каждый хочет увидеть своими глазами», – добавил он.

По словам генконсула, многие жители Венгрии уже побывали в Москве и Санкт-Петербурге и хотят посмотреть другие города России. «И Казани здесь отводится не последняя роль. На мой взгляд, прилет в столицу Татарстана станет хорошей возможностью, чтобы поездить по всему региону», – уточнил он.

При этом Адам Штифтер заметил, что и Венгрия обладает огромным туристическим потенциалом. «Сам город Будапешт привлечет своей красотой. У нас большой популярностью пользуются термальные источники, поскольку они очень целебны. Причем они востребованы и среди российских туристов. Сейчас у нас 1,3 тыс. термальных источников, в том числе 130 – в Будапеште», – объяснил он.

Генконсул также подчеркнул, что для Венгрии туризм является одним из самых приоритетных направлений экономического развития. «Более 10% ВРП страны дает именно туризм. И с Татарстаном у нас хорошие экономические связи», – заключил он.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 30 октября в аэропорту Казани торжественно открыли прямой регулярный рейс в Будапешт.

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