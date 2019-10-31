Песошин в канун Дня народного единства вручит госнаграды отличившимся татарстанцам

(Казань, 31 октября, «Татар-информ»). Руководитель Правительства Татарстана Алексей Песошин сегодня наградит в Казанском Кремле отличившихся татарстанцев, вручив медали, благодарственные письма и присвоит им почетные звания. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Президента РТ.

«Премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин планирует провести церемонию вручения государственных наград Российской Федерации и Республики Татарстан», – отметили в пресс-службе.

В списке награждаемых свыше 60 человек, трое их которых будут удостоены медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, двое – благодарностью Президента России Владимира Путина. Шестеро жителей республики будут отмечены медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан».

В Татарстане 4 ноября пройдет торжества по случаю Дня народного единства. В этот день для жителей и гостей Казани организуют бесплатный вход в муниципальные музеи, состоятся различные концертные программы и патриотические мероприятия. Муниципальные библиотеки представят книжные выставки, лекции по истории праздника. А молодежные клубы проведут патриотические мероприятия: тематические беседы, кинопоказы, исторические обучающие викторины для детей и подростков.

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