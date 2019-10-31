Библиотеки и дома культуры: Новые успехи Татарстана в нацпроекте «Культура»

(Казань, 31 октября, «Татар-информ»). В 2019 году в рамках регионального проекта «Культурная среда» и национального проекта «Культура» в Татарстане ввели в эксплуатацию 52 объекта культурного назначения, а до конца года завершится строительство и ремонт еще 9 объектов.

Три новых дома культуры заканчивают строить в Альметьевском, Алексеевском и Мензелинском муниципальных районах. Благодаря проекту татарстанцам станет комфортнее смотреть кино, ведь новое оборудование установили в 2 кинозалах в Елабуге и Новошешминске и 4 частных залах в Осиново.

Кроме того, в Татарстане появились две новые модельные библиотеки в Зеленодольском и Кукморском районах. В таких образцовых библиотеках нового поколения есть не только абонемент и читальный зал, но и детская зона, площадка для дискуссий, зона для обмена книгами — буккроссинга. Также в модельной библиотеке предусмотрены места для уединенного чтения и применяются новейшие информационные технологии.

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