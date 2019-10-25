Мячи и одежда стали самым популярным контрафактом на Приволжской электронной таможне

(Казань, 31 октября, «Татар-информ», Екатерина Ларионова). Самыми популярными контрафактными товарами, которые обнаружила Приволжская электронная таможня за первый год своей работы, стали спортивные мячи и модная одежда. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» рассказал начальник Приволжского таможенного управления Сергей Рыбкин на полях Международного таможенного форума в Москве.

«За время работы нами было выявлено более 18 тыс. нарушений интеллектуальной собственности. В основном это касалось чемпионата мира по футболу, а также известных брендов как спортивной, так и модной одежды», — отметил Рыбкин.

По его словам, в частности, это спортивные мячи с товарными знаками известных футбольных клубов Manchester United, Real Madrid, товарными знаками компании Adidas и литиевые батарейки с обозначением Maxell, являющимся охраняемым на территории РФ товарным знаком.

Кроме того, он подчеркнул, что Казанский почтовый пост стал выявлять нарушения социально опасной направленности. Речь идет о ввозе запрещенных в России медицинских препаратов, наркотических средств и замаскированных средств звуко- и видеозаписи.

Приволжская электронная таможня — это первая электронная таможня, запущенная в Российской Федерации. Она была сформирована в прошлом июне, а начала свою работу с 24 октября 2018 года, когда ей была полностью передана компетенция по оформлению всех импортных товаров, напомнил Рыбкин.

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