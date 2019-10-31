«Знак качества»: КИУ имени Тимирясова отметил четвертьвековой юбилей

(Казань, 31 октября, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Торжественный вечер в честь 25-летия Казанского инновационного университета имени Тимирясова состоялся в КРК «Пирамида» в Казани. На нем собрались студенты, преподаватели, выпускники и друзья университета, занявшего за свою четвертьвековую историю ведущее место в системе высшего образования страны.

«25 лет — это достаточный период, чтобы оглянуться и оценить пройденный путь. 1 сентября 1994 года были зачислены в университет первые студенты экономического факультета, их было 170 человек. Сегодня с полным правом сказать „наш университет“ могут тысячи людей. Это преподаватели, сотрудники, выпускники, студенты, наши деловые партнеры и друзья. Рождение и становление нашего университета — это реальный пример того, что может сделать человек-созидатель своим умом, интеллектом и стремлением делать мир лучше. Виталий Гайнуллович Тимирясов — основатель и первый ректор нашего университета, полвека посвятивший образованию, говорил: „Вуз — это, прежде всего, люди“», — сказала ректор КИУ Асия Тимирясова на торжественном мероприятии.

Сегодня в университете обучаются более 14 тысяч студентов, высокий уровень качества образования которых обеспечивают более 1000 высококвалифицированных преподавателей и сотрудников. 80% из них имеют ученую степень и звания. В университете получают образование студенты из 12 иностранных государств. На праздник приехали выпускники и друзья КИУ из разных уголков страны. Собравшихся гостей поприветствовала заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева. Она зачитала поздравление Госсоветника РТ Минтимера Шаймиева.

«Примите искренние поздравления с юбилеем вашего университета, ставшего за четверть века одним из лучших негосударственных учебных заведений страны! Основанный в непростом для Татарстана и страны 1994 году Институт экономики, управления и права был совершенно новым негосударственным высшим учебным заведением, которое появилось как ответ на вызов времени и новых социально-экономических условий, когда потребовались новые профессии. У Виталия Гайнулловича Тимирясова, взявшегося за это рискованное и необходимое для республики дело, был масштабный взгляд на образование. Он, основываясь на методе классического университетского образования, разработал ряд новых инновационных направлений по обучению молодежи», — было сказано в поздравлении.

Лейла Фазлеева со сцены объявила Указ Президента РТ о награждении ректора КИУ Асии Витальевны Тимирясововй за многолетнюю плодотворную работу, большой вклад в развитие системы образования и подготовку высококвалифицированных специалистов медалью «За доблестный труд».

КИУ был изначально основан как Институт экономики, управления и права. В 2016-м институт получил статус университета и был переименован в Казанский инновационный университет имени его основателя, профессора Виталия Тимирясова. За годы своей работы вуз превратился в ведущий инновационный научно-образовательный комплекс России.

«Сегодня мне бы хотелось выразить слова огромной благодарности основателю университета Виталию Гайнулловичу Тимирясову и его команде, часть из которой присутствует в этом зале. Действительно, это было непростое решение в непростое время для страны — задумать и создать такой вуз. За четверть века университет стал узнаваемым не только в нашей республике, но и далеко за ее пределами. Сегодня нет ни одной отрасли экономики и социальной сферы республики, где бы ни трудились выпускники КИУ», — сказал в своем выступлении первый заместитель образования и науки РТ Андрей Поминов.

Созданный при вузе Институт бизнес-образования реализует более 600 программ повышения квалификации и профессиональной подготовки, в том числе программу MBA. В 2010 году в вузе открылась Академия творчества и развития «Созвездие талантов», в которой реализуется дополнительное образование детей. С 2011 года КИУ является якорным вузом научно-образовательного кластера Татарстана в сфере торговли, индустрии гостеприимства, сервиса и услуг. В 2017 году в целях реализации инновационных программ с крупными предприятиями Татарстана в университете создан Межотраслевой проектный институт. Филиалы КИУ расположены в крупных городах республики – Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске, Чистополе, Бугульме и Зеленодольске.

«Хочу поздравить всех собравшихся в зале с этой замечательной датой. Мне очень повезло, потому что когда много лет назад создавался Институт экономики, управления и права, я познакомилась с замечательным человеком, профессором Виталием Тимирясовым. Вместе с ним мы создавали филиал в Зеленодольске, где я работала в то время. Это был очень талантливый и проницательный человек. Здорово, что сегодня его традиции продолжаются», — отметила Уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская.

В 2012 году в Казани был запущен новый образовательный кампус КИУ. С тех пор здание по ул. Зайцева, 15 стало важной локацией на академической карте столицы республики. В 2019 году завершилось возведение многофункционального комплекса КИУ в центре Казани. В 2015 году образовательные программы вуза успешно прошли профессионально-общественную аккредитацию. С 2016 года КИУ входит в национальный рейтинг университетов, в этом же году вуз ярко дебютировал в движении WorldSkills. В университете создаются ресурсные центры развития профессиональных компетенций по различным направлениям.

«Кадры решают все. Мы опросили работодателей — самые крупные туркомпании и гостиницы Татарстана, у кого больше всего работает выпускников каких вузов. К моему удивлению, первое место занял КИУ. Это очень важный показатель, который университет держит на протяжении ряда лет. Вуз является лидером по кадровому обеспечению туристической отрасли», — сказал председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

На торжественном вечере в «Пирамиде» республиканскими и ведомственными наградами были награждены выдающиеся сотрудники вуза. Праздник провел необычный дуэт — ведущий телекомпании «Матч ТВ», выпускник вуза Тимур Скляров и робот «КИУ-25». Со сцены прозвучал обновленный гимн университета, выступили титулованный хореографические коллективы КИУ MixStyle и «Бруклин», хор музыкального училища, вокальный коллектив колледжа университета «Эвтерпа» и другие популярные городские исполнители, участники которых учились или учатся в вузе.

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