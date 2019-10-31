В Москве откроется посвященная Крыму выставка Союза художников Татарстана

(Казань, 31 октября, «Татар-информ»). Сегодня, 31 октября, в Москве откроется выставки художественно-выставочного проекта Союза художников РТ «Крым в моем сердце». Об этом сообщает пресс-служба Полпредства РТ в РФ. Об этом сообщает пресс-служба Полпредства РТ в РФ.



Известные художники из Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Крыма, Башкортостана, Чувашской Республики и Самарской области представят произведения живописи, графики и декоративно-прикладного искусства.

tatmsk.tatarstan.ru



У зрителей будет возможность познакомиться с разнообразными стилями и направлениями работ – натурными пейзажами, натюрмортами, мифологическими и историческими сюжетами Крыма.



Организаторами выставки выступило Минкультуры РТ, Союз художников России, Союз художников РТ.



Открытие запланировано на пять вечера. Экспозиция будет открыта до 15 ноября.

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