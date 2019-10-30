На «Ушковских островах» в Менделеевске идет ремонт берегоукрепительной дамбы

(Казань, 31 октября, «Татар-информ»). В парке «Ушковские острова» в Менделеевске ведутся работы по ремонту берегоукрепительной дамбы, сообщает ИЦ «Менделеевск».



На сегодняшний день горожане и гости наблюдают много техники, которая работает в парке допоздна.



Начальник Управления инфраструктурного развития Артур Захарян сообщил, что ремонт дамбы проходит для того, чтобы не затапливало дорогу, завод, парк и музей. «Протяженность дамбы 610 метров, наверху будет набережная», – уточнил он.



Ремонтные работы во второй части парка начались летом текущего года. На территории общественного пространства строители также оборудуют новые тротуары.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в менделеевском парке «Ушковские острова» появился молодежный памп-трек и завершился ремонт Шумного моста.

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