Казанцы отпразднуют День народного единства в Москве и Санкт-Петербурге

(Казань, 31 октября, «Татар-информ», Екатерина Ларионова). Казанцы собрались провести ноябрьские праздники в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом сообщает сервис для планирования путешествий OneTwoTrip.

«Больше всего билетов, причем как на самолет, так и на поезд, продано в Москву и Санкт-Петербург», — отметили эксперты.

В тройку лидеров среди популярных авианаправлений у казанцев также вошла Махачкала. На поезде татарстанцы отправятся в Янаул, Екатеринбург, Нижний Новгород и Самару.

Среди зарубежных маршрутов лидируют авиаперелеты в Прагу, Венецию, Будапешт, Берлин и Тель-Авив.

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