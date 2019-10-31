В Мамадыше провели митинг в память жертв политических репрессий

(Казань, 31 октября, «Татар-информ»). В Мамадыше состоялось масштабное мероприятие, посвященное памяти жертв политических репрессий, пишет газета «Нократ».



Мероприятие началось с торжественной композиции в Детской школе искусств имени композиторов Яруллиных и завершилось возложением цветов у памятника жертвам политических репрессий в центре города.



«В Мамадышском районе от репрессий пострадали 1342 человека, были расстреляны 172 жителя», – отмечает издание.



День памяти жертв политических репрессий в России ежегодно вспоминают 30 октября. Именно в этот день в 1974 году политзаключенные лагеря в Мордовии объявили массовую голодовку, протестуя таким образом против политических репрессий в Советском Союзе.



Официальный статус Дня памяти этой дате был присвоен специальным постановлением ВС РСФСР от 18 октября 1991 года.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что жители города Лаишево вспомнили жертв политических репрессий.

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