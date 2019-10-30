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Татар-информ

31 октября 2019, 03:24

Общество

В Нижнекамске вырос поток туристов, прибывающих в город по реке

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Общество

В Нижнекамске вырос поток туристов, прибывающих в город по реке

Фото: ntr-24.ru

Крупные туроператоры России включили Нижнекамск в список городов, где производятся многочасовые остановки судов и экскурсии для отдыхающих туристов.

(Казань, 31 октября, «Татар-информ»). В сезон навигации текущего года Нижнекамск посетили свыше 14,5 тыс. туристов – все они прибыли в город по Каме на теплоходах. Об этом сообщает «НТР 24».

Крупные туроператоры России включили Нижнекамск в список городов, где производятся многочасовые остановки судов и экскурсии для отдыхающих туристов.

Гиды и экскурсоводы знакомят путешественников с достопримечательностями Нижнекамска. В городе нефтехимиков налажена логистика туристических автобусных маршрутов.

В целом с мая по сентябрь этого года к городской пристани пришвартовалось 73 туристических теплохода, что на 19 больше, чем в 2018 году.

 

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