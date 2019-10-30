В Нижнекамске вырос поток туристов, прибывающих в город по реке

(Казань, 31 октября, «Татар-информ»). В сезон навигации текущего года Нижнекамск посетили свыше 14,5 тыс. туристов – все они прибыли в город по Каме на теплоходах. Об этом сообщает «НТР 24».



Крупные туроператоры России включили Нижнекамск в список городов, где производятся многочасовые остановки судов и экскурсии для отдыхающих туристов.



Гиды и экскурсоводы знакомят путешественников с достопримечательностями Нижнекамска. В городе нефтехимиков налажена логистика туристических автобусных маршрутов.



В целом с мая по сентябрь этого года к городской пристани пришвартовалось 73 туристических теплохода, что на 19 больше, чем в 2018 году.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.