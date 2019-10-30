(Казань, 31 октября, «Татар-информ»). В Лениногорском районе отпраздновали Международный день тещи – событие, которое отмечается каждое четвертое воскресенье октября. Об этом сообщает пресс-служба Управления ЗАГС по РТ.



Специалист отдела ЗАГС исполкома Лениногорского района Елена Трошихина поздравила новоиспеченных тещ с этим замечательным праздником и вручила поздравительные дипломы.



«Большинство мужчин в мире рано или поздно женится, а значит, у них появляется не только любимая супруга, но и любимая теща. И грех было не придумать праздник в честь такой женщины», – отметила работник ведомства.

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