Кукмор примет ветеранский турнир по хоккею, посвященный Дню народного единства

(Казань, 31 октября, «Татар-информ»). 1 и 2 ноября в городе Кукмор, в ледовом дворце «Олимп», состоится турнир среди ветеранских, любительских команд 45+, приуроченный ко Дню народного единства. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея РТ.



В играх примут участие команды из Арска, Кукмора, Балтасей, Богатых Сабов и поселка Сосновка из Кировской области.



«Игры проходят по круговой системе, победители и призеры определятся по количеству набранных очков», – отмечает источник.

Официальный хэштег Дня народного единства — #мыедины

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