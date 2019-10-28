Новый остановочный павильон установлен в буинской деревне Каменный Брод

(Казань, 31 октября, «Татар-информ»). Новый остановочный павильон установлен в деревне Каменный Брод (Бик-Утеевское сельское поселение) Буинского района. Об этом пишет газета «Байрак».



По словам главы сельского поселения Рустема Залялетдинова, к оборудованию остановки приступили в августе. Работу выполнили рабочие общества «РИФ». Кроме того, специалисты заасфальтировали и площадку перед остановкой.



Сельчане не могут нарадоваться такому удобству. Автобусный маршрут, который открыли более года назад, местные жители сейчас ждут на комфортной остановке. Новые павильоны в этом году также были установлены в Альшиховском и Сорок-Сайдакском сельских поселениях.



Однако жители в соцсетях обратили внимание на существенную недоработку этих павильонов – люди страдают от сквозняков из-за того, что конструкция не полностью покрыта материалом.



«Очень красиво, но есть одна недоработка, внизу открыто, и, когда стоишь в ветреную погоду, очень сильно сквозит. Нельзя ли стыковать снизу с асфальтом – было бы теплее. Спасибо, если вы меня услышали», – пишут пользователи в соцсетях.

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