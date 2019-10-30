Защитник УНИКСа о победе над «Дарушшафакой»: Я старался быть полезным команде

(Казань, 30 октября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Американский защитник казанского УНИКСа Эрик Макколлум прокомментировал победу в Стамбуле над «Дарушшафакой» (79:77) в Кубке Европы — это его бросок за секунду до конца принес победу казанцам. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Я должен бороться с противодействием своим броскам (сегодня Эрик набрал 8 очков против 33 в предыдущей игре — прим. Т-и). И сегодня у меня было немало возможностей забить, но пару легких бросков не забил, меня сильно прессинговали», — сказал Макколлум.

Эрик отметил, что при этом он старался принести пользу команде. «Я старался быть полезным команде. И я не тот игрок, кто старается действовать индивидуально. Я старался, и фортуна улыбнулась мне», — подчеркнул баскетболист.

Макколлум назвал игру казанцев не самой лучшей: «Да, порой мы хорошо защищались, но временами проваливались. У хозяев физически мощная команда с высокорослыми атлетами, но мы им соответствовали, боролись на подборах. Признаю, что мы провели не лучший матч, но и этого хватило для победы, мне приятно».

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