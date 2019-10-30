WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

30 октября 2019, 23:46

Общество

Минтранс РТ не исключил рост частоты полетов по новому маршруту Казань — Будапешт

Рекомендуем

Общество

Минтранс РТ не исключил рост частоты полетов по новому маршруту Казань — Будапешт

Авиалайнеры из Венгрии в Татарстан и обратно будут летать по средам и воскресеньям.

(Казань, 30 октября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Из Казани сегодня открылось новое прямое регулярное авиасообщение в Будапешт. Рейсы будут выполняться дважды в неделю. При этом Миндортранс РТ не исключил, что частота полетов может увеличиться — до трех раз в неделю. Об этом журналистам в аэропорту Казани заявил замминистра транспорта и дорожного хозяйства РТ Андрей Егоров.

«Практически полный рейс вылетел из Казани — загрузка 98%. Из Будапешта прилетело 143 человека. По инсайдерской информации, глубина продаж очень хорошая и авиакомпания довольна. Те прогнозы, которые делала авиакомпания, оправдались. В данном случае время покажет, возможно, появится и третий рейс в неделю», — сказал замминистра.

Полеты по маршруту Будапешт — Казань — Будапешт будут выполняться по средам и воскресеньям на Airbus A320. «В целом это воздушное судно может вместить 181 пассажира. В качестве безопасности и надежности судов сомневаться не приходится», — подчеркнул Андрей Егоров.

По его мнению, новый авиарейс будет успешным, в том числе и потому, что «Будапешт — очень красивый город, а венгерский народ доброжелательный».

«Теперь будет удобно летать, без пересадок, как было раньше, через Москву. И дальше есть хорошая разлетка по Европе и в целом по миру», — заключил замминистра транспорта и дорожного хозяйства РТ.

Из столицы Татарстана самолет вылетает в 23.15 с прибытием в Будапешт в 00.40 следующего дня. Вылет из столицы Венгрии — в 17.15 с посадкой в Казани в 22.40.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Новый остановочный павильон установлен в буинской деревне Каменный Брод
Новости дня
00:44
Новый остановочный павильон установлен в буинской деревне Каменный Брод

Автобусный маршрут, который открыли более года назад, местные жители сейчас ждут на комфортной остановке.

30.10 23:59
Защитник УНИКСа о победе над «Дарушшафакой»: Я старался быть полезным команде

Матч в Стамбуле завершился со счетом 79:77.

30.10 23:46
Минтранс РТ не исключил рост частоты полетов по новому маршруту Казань — Будапешт

Авиалайнеры из Венгрии в Татарстан и обратно будут летать по средам и воскресеньям.

30.10 23:44
В Нурлате после масштабной реконструкции открылась улица Карла Маркса

Под бурные аплодисменты нурлатцев Алмаз Ахметшин и Марат Ахметов открыли улицу, символично сменив знак «проезд закрыт» на «проезд открыт».

30.10 23:41
Главный тренер УНИКСа о победе в Стамбуле: Удача была на нашей стороне

Матч против «Дарушшафаки» завершился со счетом 79:77.

30.10 23:31
Названы продукты, понижающие вероятность развития рака легких
30.10 23:16
Из Казани вылетел первый авиарейс в Будапешт почти со 100-процентной загрузкой

Полеты по новому регулярному маршруту будут выполняться по средам и воскресеньям.

30.10 23:12
УНИКС выиграл в Стамбуле: Победный бросок Макколлума за секунду до конца

В следующем туре 6 ноября УНИКС примет дома итальянскую «Брешию».

30.10 23:09
Наставник «Ак Барса» о новичках: Хотели бы усилиться, но хороших хоккеистов не отдают

Дмитрий Квартальнов рассказал о планах команды во время паузы в чемпионате.

30.10 23:06
Чувашская гимназия в Нижнекамске отпраздновала свое 20-летие

Школьники обучаются в гимназии по стандартной образовательной программе, изучают чувашский язык, а также познают культуру своего родного народа.

30.10 23:03
Станислав Галиев о пасе вместо броска по пустым воротам: Соблазна забить не было

Нападающий «Ак Барса» объяснил причины разных по игре периодов.

30.10 22:50
Квартальнов: Голкипер здорово помог «Ак Барсу» в концовке игры

Наставник казанцев прокомментировал невыразительное выступление в сезоне Игоря Ожиганова.

30.10 22:41
Защитник «Ак Барса»: В третьем периоде мы сделали акцент на обороне

Никита Лямкин провел анализ победы над «Адмиралом» из Владивостока.

30.10 22:40
В Татарстане планируют увеличить поставки потребителям пивоваренного ячменя

В Минсельхозпроде РТ обсудили перспективы сотрудничества между сельхозпредприятиями и компанией «АБ ИнБев Эфес».

30.10 22:36
Четыре дома в Приволжском районе Казани на время останутся без воды

Водоснабжение будет отсутствовать с 9 до 23 часов 1 ноября.

30.10 22:21
В Татарстане сосед вынес из огня младенца, бабушка малышки погибла

Пожар вспыхнул сегодня вечером в частном доме на улице Хамзина в Чистополе.

30.10 22:12
Ученые обнаружили еще одно полезное свойство кофе
30.10 22:04
«Ак Барс» обыграл «Адмирал», продолжив победную серию

2 ноября в Нижнекамске «Ак Барс» сыграет с «Нефтехимиком».

30.10 22:00
Две трети жителей Татарстана хотят знать зарплаты коллег

Меньше всех знают о заработках коллег и сильнее всех хотят узнать о них IT-специалисты.

30.10 21:59
«Нефтехимик» обыграл на домашнем льду хабаровский «Амур»

В следующем туре 2 ноября «Нефтехимик» примет дома казанский «Ак Барс».

30.10 21:48
Российский сахар становится конкурентоспособным на рынках стран СНГ

Крупные инвесторы АПК республики ведут переговоры об экспорте сахара, произведенного в Татарстане.

30.10 21:34
Рисунки казанских детей могут украсить благотворительные открытки Почты России

На конкурс принимаются работы, выполненные в любой технике.

30.10 21:20
Ж/д вокзал Казани впервые станет площадкой проведения этнографического диктанта

В России акция пройдет четвертый год подряд.

30.10 21:04
Казанский ТЮЗ покажет спектакли для незрячих и слабослышащих детей

Особенные дети смогут увидеть музыкальную сказку в одном действии «Молодильные яблочки» 31 октября и поучительную историю «Дикий» 17 ноября.

30.10 20:50
Международные эксперты обсудят в Казани проблему буллинга и инновационное воспитание

На семинар в столицу Татарстана съедутся учителя и школьные психологи из регионов России и стран ближнего зарубежья.

События