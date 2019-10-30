Минтранс РТ не исключил рост частоты полетов по новому маршруту Казань — Будапешт

(Казань, 30 октября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Из Казани сегодня открылось новое прямое регулярное авиасообщение в Будапешт. Рейсы будут выполняться дважды в неделю. При этом Миндортранс РТ не исключил, что частота полетов может увеличиться — до трех раз в неделю. Об этом журналистам в аэропорту Казани заявил замминистра транспорта и дорожного хозяйства РТ Андрей Егоров.

«Практически полный рейс вылетел из Казани — загрузка 98%. Из Будапешта прилетело 143 человека. По инсайдерской информации, глубина продаж очень хорошая и авиакомпания довольна. Те прогнозы, которые делала авиакомпания, оправдались. В данном случае время покажет, возможно, появится и третий рейс в неделю», — сказал замминистра.

Полеты по маршруту Будапешт — Казань — Будапешт будут выполняться по средам и воскресеньям на Airbus A320. «В целом это воздушное судно может вместить 181 пассажира. В качестве безопасности и надежности судов сомневаться не приходится», — подчеркнул Андрей Егоров.

По его мнению, новый авиарейс будет успешным, в том числе и потому, что «Будапешт — очень красивый город, а венгерский народ доброжелательный».

«Теперь будет удобно летать, без пересадок, как было раньше, через Москву. И дальше есть хорошая разлетка по Европе и в целом по миру», — заключил замминистра транспорта и дорожного хозяйства РТ.

Из столицы Татарстана самолет вылетает в 23.15 с прибытием в Будапешт в 00.40 следующего дня. Вылет из столицы Венгрии — в 17.15 с посадкой в Казани в 22.40.

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