Главный тренер УНИКСа о победе в Стамбуле: Удача была на нашей стороне

(Казань, 30 октября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Главный тренер казанского УНИКСа Димитрис Прифтис прокомментировал победу в Стамбуле над «Дарушшафакой» (79:77) в Кубке Европы, отметив, что его команде повезло в концовке. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Прежде всего, хочу поздравить своих ребят с победой. Я думаю, что обе команды заслужили победу», — сказал Прифтис.

Он высоко оценил уровень игры, в которой гости вырвали победу за секунду до конца. «Это была невероятная игра для фанов, но лишь для наших. В концовке нам повезло, и это правда», — отметио тренер.

Наставник казанцев считает, что его команда заслужила победу: «Мы работаем, поддерживаем друг друга, и мы заслужили свою удачу. Будем продолжать и бороться дальше».

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