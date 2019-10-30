УНИКС выиграл в Стамбуле: Победный бросок Макколлума за секунду до конца

(Казань, 30 октября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). В очередном матче первого этапа Кубка Европы в Стамбуле встречались лидеры группы С: местная «Дарушшафака» и казанский УНИКС. В итоге победу со счетом 79:77 одержали казанцы, забившие победный мяч на последней секунде матча.

Команды четыре раза встречались в Евролиге и Кубке Европы до этого, и все матчи турки выиграли. На этот раз соперники подошли к очной встрече с тремя победами при одном поражении. Первое место «Дарушшафака» занимала из-за лучшей разницы мячей, +36 против +18 у УНИКСа.

Казанцы по-прежнему вынуждены обходиться без находящихся в лазарете Дмитрия Узинского и члена тренерского штаба Василиса Симчака. Зато вернулся в строй Реймар Морган, включенный сегодня в заявку гостей на игру, он вышел на паркет за три минуты до конца первой четверти. Игру в Стамбуле УНИКС начал в таком сочетании: Эрик Макколлум, Алекс Тайес, Вангелис Манцарис, Хаукур Палссон и Андрей Кощеев.

Первая четверть прошло в равной и эффектной борьбе, в которой с обеих сторон забивали преимущественно американские легионеры. Джеррод Джонс и Гэри Браун у хозяев отметились дальними попаданиями, 14:11, максимальный перевес «Даруши» в первой четверти. У гостей «треху» сразу же забил вышедший на замену Джамар Смит, Морган и Макколлум тоже играли результативно. Концовка периода осталась за УНИКСом, 21:26 после атак Костаса Каймакоглу, Моргана и Смита.

Столь же уверенно гости начали и вторую четверть. После «трехи» в исполнении Евгения Колесникова счет через минуту стал 21:31. Защита УНИКСа в первые четыре минуты периода пропустила всего четыре очка. Но хозяева сумели наладить прицел и сократили разрыв до минимума, 32:33, а после неспортивного фола Валерия Лиходея вновь вышли вперед, 34:33, выдав рывок 13-2. Нельзя не признать, что «Дарушше» удалось прикрыть Макколлума, в первой половине он набрал всего 4 очка. Так что первая половина осталась за турками, 39:37.

В третьей четверти хозяева долгое время удерживали свое небольшое преимущество. Но по большей части времени на паркете шли «качели», упорная и равная перестрелка. А в концовке периода казанцы сначала настигли турок, Манцарис попал, а после дальнего попадания Павла Сергеева вновь вышли вперед. В итоге период с небольшим преимуществом выиграли гости, 60:62 после трех четвертей.

И заключительный период прошел в упорнейшей борьбе. Хозяева вновь вышли вперед, 69:64 в середине четверти. Но Манцарис в очередной раз сравнял счет, 70:70 в середине четверти.

За 45 секунд до конца Морган забивает, 75:75, ответ хозяев, 77:75. Но Морган слишком долго не играл из-за травмы и сильно соскучился по игре, он еще раз забивает, 77:77. В последней атаке турки мажут трехочковый, а за секунду до конца Макколлум приносит столь важную победу УНИКСу, 77:79.

«Дарушшафака» (Стамбул, Турция) — УНИКС (Казань, Россия) — 77:79 (21:26, 18:11, 21:25, 17:17). Самые результативные: «Дарушшафака» — Хэмилтон (14), Лэмб (12), Колсон (12), Браун (10); УНИКС — Морган (18), Тайес (12+9 подборов), Смит (12), Манцарис (11).

Теперь в активе казанцев стало 4 победы при одном поражении, первое место в группе. В следующем туре 6 ноября УНИКС примет дома итальянскую «Брешию». А в рамках чемпионата Единой лиги ВТБ 3 ноября в Москве казанцы встретятся с единоличным лидером турнира «Химками», единственной командой, идущей в лиге без поражений, 5 побед в 5 турах.

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