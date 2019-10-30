Наставник «Ак Барса» о новичках: Хотели бы усилиться, но хороших хоккеистов не отдают

(Казань, 30 октября, «Татар-информ», Артур Шипилов). Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов рассказал о возможности усиления команды во время паузы в чемпионате.

«Мы смотрим, но каких хороших хоккеистов кто сейчас отдаст? Пока что есть — то есть, будем работать со своими ребятами. Конечно, мы бы хотели какого-то усиления. Но пока работаем так», — сообщил журналистам Квартальнов.

Также он прокомментировал работу во время Евротура: «Мы будем в Казани. К сожалению, у нас много игроков уезжает, и много уезжает игроков на линии обороны — мы и замену-то им не найдем. Здесь надо нам будет подумать».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.