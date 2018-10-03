Станислав Галиев о пасе вместо броска по пустым воротам: Соблазна забить не было

(Казань, 30 октября, «Татар-информ», Артур Шипилов). Нападающий «Ак Барса» Станислав Галиев назвал игру против «Адмирала» из Владивостока тяжелой, несмотря на победу со счетом 2:0.

«Вышла тяжелая игра, соперник вышел мотивированным. У них хорошая команда, которая неплохо выступает в этом сезоне. Нам было непросто, особенно в первом периоде. Может быть, где-то подсели из-за усталости, но мы поговорили в перерыве и начали играть в свою игру. А иностранцы поборолись за шайбу и забили важный гол», — рассказал хоккеист.

Нападающий объяснил не самую активную игру в атаке в третьем периоде разными задачами команд: «"Адмиралу" нужно было спасать игру, "Ак Барс" не должен был обрезаться, не идти активно вперед, где-то играть от обороны».

Вдобавок Галиев рассказал о второй забитой шайбе, когда вместо броска по пустым воротам отдал пас: «Ничего особенного, я просто поборолся за шайбу, поднял голову и увидел открытого Славу Основина. Почему бы не отдать? Соблазна бросить самому не было».

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