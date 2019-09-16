Квартальнов: Голкипер здорово помог «Ак Барсу» в концовке игры

(Казань, 30 октября, «Татар-информ», Артур Шипилов). Главный тренер казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов остался доволен победой команды над «Адмиралом» со счетом 2:0, однако посетовал на технический брак в исполнении игроков.

«Мы довольны победой — играть на ноль всегда приятно. Голкипер здорово помог в нескольких моментах, дал шанс: и в конце второго периода пропустили пару атак, 4 на 5 играли, вратарь молодец. Было много технического брака — это и физическое состояние, где-то мы чуть-чуть не включились. Но, наверное, вратарь и должен в таких матчах держать команду, подтаскивать. Все старались, все боролись», — сообщил журналистам на послематчевой пресс-конференции специалист.

Вдобавок Квартальнов прокомментировал игру Игоря Ожиганова, у которого не задается сезон: «Чего-то Игорю не хватает. Даем ему поработать, пытаемся немного его перезагрузить. Надеемся, что с ним все будет хорошо, немного есть неудачная череда».

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