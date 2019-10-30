Защитник «Ак Барса»: В третьем периоде мы сделали акцент на обороне

(Казань, 30 октября, «Татар-информ», Артур Шипилов). Защитник казанского хоккейного клуба «Ак Барс» Никита Лямкин прокомментировал победу команды над «Адмиралом» из Владивостока со счетом 2:0.

«Получилось добыть победу, два очка. Игра получилась тяжелой, но хорошо, что выиграли. В третьем периоде мы вели в счете и делали акцент на оборону, не особо выходя вперед. Возможно, поэтому отдали инициативу. Тем не менее играли ровно все три периода», — поделился Лямкин.

Вдобавок он прокомментировал эпизод в третьем периоде, когда защитник «Адмирала» Александр Осипов четырежды бросил по воротам «Ак Барса» за несколько минут: «Были опасные броски, но мы подчистили пятачок, голкипер все видел. От синей тяжело забить».

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