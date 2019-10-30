В Татарстане сосед вынес из огня младенца, бабушка малышки погибла

(Казань, 30 октября, «Татар-информ»). В Татарстане сосед успел вынести из огня новорождённую малышку, бабушка девочки погибла. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о пожаре в частном доме на улице Хамзина в Чистополе пришло сегодня около половины седьмого вечера на единый номер вызова экстренных служб 112.

На месте пожарные ПСЧ № 67 установили, что огонь полностью охватил одноэтажный жилой дом. В момент возгорания в доме находились 57-летняя женщина и ее 11-летняя внучка.

Сосед погорельцев успел вынести малышку из огня. Ребёнка с испугом и подозрением на отравление продуктами горения госпитализировали.

Больше часа огнеборцы боролись с пожаром. Ликвидировав возгорание, пожарные принялись разбирать сгоревшие конструкции дома. Там они обнаружили тело погибшей бабушки. Причины трагедии устанавливаются.

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