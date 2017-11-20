WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

30 октября 2019, 22:04

Спорт

«Ак Барс» обыграл «Адмирал», продолжив победную серию

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Спорт

«Ак Барс» обыграл «Адмирал», продолжив победную серию

Фото: архив/Ильнар Тухбатов

2 ноября в Нижнекамске «Ак Барс» сыграет с «Нефтехимиком».

(Казань, 30 октября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Последний октябрьский матч в чемпионате КХЛ казанский «Ак Барс» сегодня выиграл, победив на своем льду «Адмирал» из Владивостока со счетом 2:0. Свидетелем успеха хозяев стал легендарный наставник казанцев Зинэтула Билялетдинов.

В этом сезоне казанцы уже приучили нас к своим победам, всего 5 поражений в 22 матчах, меньше в лиге — 4 только у ЦСКА. Вот и на этот раз «Ак Барс» одолел очередного соперника.

По сравнению с предыдущей встречей в состав казанцев вернулся его капитан, нападающий Данис Зарипов, пропустил матч защитник Альберт Яруллин. Место в хозяйских воротах занял Тимур Билялов. Отметим, что сегодня символическое вбрасывание в «Татнефть Арене» сделал лучший на сегодня казанский пловец, заслуженный мастер спорта Владимир Морозов. А из ложи почетных гостей за хозяев болел легендарный наставник «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов, чье изображение на кубе-табло мгновенно вызвало восторг трибун.

Что до самой игры, то первый период прошел в равной борьбе, гости в обороне не отсиживались. Так что работы у Билялова хватало. Как и у его визави Антона Красоткина. Вратари и стали лучшими на льду, не позволив полевым игрокам в первые 20 минут ни разу отличиться.

В такой же упорной борьбе без голов прошла и большая часть второго периода. Пока Патрис Кормье с идеальной позиции не послал шайбу в девятку великолепным кистевым броском, 1:0. 

В третьем периоде гости в концовке сняли вратаря и получили шайбу в пустые ворота. Трудная победа «Ак Барса», 2:0.

«Ак Барс» (Казань) — «Адмирал» (Владивосток) — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0). Шайбы забросили: Кормье (33), Основин (60). Штраф: 4-6.

«Ак Барс»: Билялов. Лямкин — Викстранд, Азеведо — Кормье — Петров; Юдин — Ожиганов, Галиев — А.Галимов — Зарипов; Педан — Хенкель, Фрэттин — Основин — Ли; Журавлёв, Кара — Глухов — Фисенко; Воеводин.

После 23 туров в активе казанцев стало 37 очков, первое место на «Востоке». 2 ноября в Нижнекамске «Ак Барс» сыграет с «Нефтехимиком».

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