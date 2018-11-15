«Нефтехимик» обыграл на домашнем льду хабаровский «Амур»

(Казань, 30 октября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Нижнекамский «Нефтехимик» порадовал сегодня своих поклонников, команда переиграла дома по буллитам со счетом 4:3 хабаровский «Амур». Это новый рекорд нижнекамцев, седьмая победа подряд.

Еще никогда за 24 года выступлений на высшем уровне нижнекамцы не выдавали столь мощного отрезка, шесть побед подряд — этот рекорд «Нефтехимик» установил в прошлом туре, обыграв дома «Адмирал» со счетом 4:3, проигрывая по ходу матча 0:3.

Но сегодня хозяева начали неважно, проигрывая уже к середине первого периода со счетом 0:2. Однако стоит отдать должное и дальневосточникам, они очень агрессивно провели старт матча. Всего через 41 секунду Александр Горшков броском с неудобной руки послал первую шайбу в ворота «Нефтехимика», защищаемые Константином Барулиным, 0:1. А в середине периода в суматохе на хозяйском пятачке самым проворным оказался Игорь Руденко, затолкавший шайбу в сетку, 0:2. Пришлось тренерскому штабу хозяев срочно брать тайм-аут, чтобы успокоить своих подопечных. Но первый период заслуженно выиграли гости.

А второй период начался с гола хозяев. Свою первую шайбу за «Нефтехимик» забросил новичок команды Йонас Энлунд, 1:2. Отменная передача из-за ворот, бросок в касание. Отметим, что в первых двух периодах игра была предельно аккуратной, всего два удаления, и оба у «Амура», хозяева вовсе не удалялись. Однако в равных составах в конце периода вновь забросили хабаровчане. Хороший кистевой бросок с левого фланга нанес чешский легионер гостей Томаш Зогорна, 1:3.

В заключительной трети матча хозяева сократили разрыв в счете до минимума, это Ильдар Шиксатдаров смело пошел на пятак из-за ворот, 2:3. Играть оставалось еще семь с половиной минут. За 80 секунд до конца основного времени нижнекамцы поменяли вратаря на шестого полевого игрока и сравняли счет. Всего через семь секунд отличился Якоб Берглунд, забивающий второй матч подряд. В овертайме забить никому не удалось, а серию послематчевых буллитов удачнее исполнили хозяева. Седьмая подряд победа «Нефтехимика».

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Амур» (Хабаровск) — 4:3 Б (0:2, 1:1, 2:0, 0:0, 0:1). Шайбы забросили: Энлунд (25), Шиксатдаров (53), Берглунд (59) — Горшков (1), Руденко (10), Зогорна (39). Штраф: 2-6.

После 25 игр в активе нижнекамцев стало 27 очков, седьмое место на «Востоке». В следующем туре 2 ноября «Нефтехимик» примет дома казанский «Ак Барс».

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