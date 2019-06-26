«Единая Россия» направит наказы избирателей министрам РТ для включения в госпрограммы

(Казань, 30 октября, «Татар-информ»). Активисты татарстанской «Единой России» подготовят для министерств и ведомств Татарстана предложения по включению в республиканские госпрограммы наказов избирателей, которые были собраны во время предвыборной кампании в Госсовет РТ шестого созыва. Решение было принято сегодня на собрании республиканского координационного совета депутатских объединений ТРО ВПП «Единая Россия».

«Во время предвыборной кампании часть обращений решалась оперативно, а к некоторым был необходим комплексный подход в решении проблемы. В рамках программ, реализуемых на территории РТ, эти наказы на ближайшее пятилетие будут расписаны, мы ожидаем постановление Правительства республики», — отметил на заседании заместитель секретаря ТРО ВПП «Единая Россия» по работе с обращениями граждан, депутат Госсовета РТ Камиль Садриев. Он напомнил, что за время избирательной кампании по телефону горячей линии и через онлайн-сервис «Мой депутат» поступило 8,3 тыс. обращений. Четверть из них касались вопросов благоустройства, остальные были связаны с проблемами ЖКХ, ремонтом автодорог, вопросами социальной политики, безопасности и здравоохранения. Около половины обращений поступило от казанцев.

«Сейчас мы готовим материалы для министерств и ведомств по включению предложений в республиканские госпрограммы и федеральные программы в рамках нацпроектов. Но на этом наша работа не заканчивается: все депутаты, в чьих округах звучали поручения избирателей, должны будут напрямую с каждым татарстанцем, оставившим наказ, связаться и проинформировать о результатах выполненной работы», — заключил Камиль Садриев.

Выборы в Госсовет РТ шестого созыва состоялись в Единый день голосования 8 сентября 2019 года, партия «Единая Россия» набрала 72,43% голосов, получив большинство мандатов в парламенте Татарстана.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.