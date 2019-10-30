Для борьбы с гололедом на автодорогах РТ заготовлено 250 тыс. тонн пескосоляной смеси

(Казань, 30 октября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане дорожные организации готовы к работе в зимних условиях. Для ликвидации зимней скользкости на региональных дорогах они заготовили 248 тыс. тонн пескосоляной смеси, 68 тыс. тонн соли и 202 тыс. тонн песка. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства РТ.

«Подготовлены 52 базы хранения противогололедных материалов. В распоряжении подрядных организаций для содержания автодорог имеется 1157 единиц техники, в том числе 316 комбинированных дорожных машин, 140 автогрейдеров, 117 роторных снегоочистителей, 165 тракторов с отвалом, ковшом, щеткой и другой техники. Снегоуборочная техника оборудована датчиками слежения ГЛОНАСС и GPS», — рассказали в пресс-службе министерства.

Кроме того, подготовлены 73 теплые стоянки, а также 57 отапливаемых помещений для дежурства и отдыха рабочих и механизаторов. «Для оперативного проведения работ по очистке автодорог от снега и борьбе с зимней скользкостью подрядными организациями организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц и необходимой снегоуборочной техники», — подчеркнули в ведомстве.

Более того, для оперативного реагирования на меняющиеся погодные условия имеется 28 метеостанций. Автоматические дорожные метеостанции позволяют получать информацию по конкретным точкам в режиме реального времени. В частности, фотоизображение, сведения о состоянии дорожного покрытия, температуре воздуха.

Представителями Миндортранса РТ, Управления ГИБДД по РТ, исполкомов муниципалитетов до 15 ноября будет проводиться объезд для проверки готовности автодорог общего пользования Татарстана и обслуживающих организаций к зиме.

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