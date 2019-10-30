(Казань, 30 октября, «Татар-информ»). Главу «Высокогорских коммунальных сетей» задержали по подозрению во взятке. Об этом ИА «Татар-информ» стало известно из собственных источников.

По данным источника, глава компании и еще один участник преступной схемы были задержаны сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ. Как стало известно агентству, речь идет о получении взятки в размере 70 тыс. рублей. Еще один участник дела подозревается в посредничестве в получении взятки.

Как стало известно агентству, по данному факту в СУ СК России по РТ возбуждены уголовные дела.

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