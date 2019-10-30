Первый турмаршрут Мамадышского района о пяти культурах признан одним из лучших в РФ

(Казань, 30 октября, «Татар-информ»). Первый официальный туристический маршрут Мамадышского района «Одна дорога – пять культур» завоевал гран-при финала Всероссийской туристской премии «Маршрут года 2019» в номинации «Лучшая идея маршрута». Об этом сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Госкомитета РТ по туризму.

«Жюри и эксперты конкурса по достоинству оценили маршрут, в котором зрители погружаются в историю, культуру, обряды пяти народностей, населяющих Мамадышский район – татар, русских, марийцев, кряшен и удмуртов, а также дегустируют шедевры деревенской кулинарии, донесенные до наших дней в первозданном виде», – отметили в пресс-службе.

Маршрут придуман, подготовлен при поддержке администрации Мамадышского района и местного краеведческого музея. Работа над сценарием длилась 3 месяца. За это время прошли репетиции, подготовлены костюмы, организован пробный тур фокус-группы, состоящей из людей разных возрастных и социальных групп. Путешественники принимают участие в мастер-классах по народным танцам, узнают различия в национальных костюмах и постигают тонкости деревенского быта прошлых веков.

Заключительный этап Всероссийской туристской премии прошел в Ижевске 27 и 28 октября. Участниками финала в этом году стали 476 проектов из 50 регионов страны. Эксперты премии выбирали победителей в 21 номинации, в том числе лучшая музейная экскурсия, лучший маршрут для людей с ограниченными возможностями здоровья, лучшая туристическая карта, лучший маршрут на действующее производство, лучший событийный тур, межрегиональный маршрут, мобильное приложение, лучшая идея маршрута, лучший маршрут в городе и другие.

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