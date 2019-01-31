Власти Казани попросят полицию оградить smart-остановку на улице Восстания от бродяг

(Казань, 30 октября, «Татар-информ», Александра Давыдова). Администрация Кировского и Московского районов направит письмо в полицию с просьбой о контроле «умной» остановки на Разъезде Восстания. По информации telegram-канала «ВКП», люди без определенного места жительства устроили ночлег внутри обогреваемого остановочного павильона.

«Отметим, подобные случаи должны разбираться совместно с органами правопорядка и представителями социальной защиты. Дополнительно сообщаем, что администрация Кировского и Московского районов направит письмо в отдел полиции № 11 „Восход“ с просьбой взять подобные возникающие случаи на контроль», — ответили корреспонденту ИА «Татар-информ» в пресс-службе ведомства.

В администрации также добавили, что внутри и снаружи остановочного павильона установлены четыре видеокамеры. Кроме того, в остановку встроены кнопки вызова экстренных служб.

«Умный» остановочный павильон с обогревом, подзарядкой для телефонов и Wi-Fi был установлен в январе 2019 года при поддержке администрации Кировского и Московского районов на средства компаний LEDEL, «АРТ СТРОЙ СЕРВИС», «Метаком» и «Таттелеком». Он находится на балансе администрации Кировского и Московского районов Казани.

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