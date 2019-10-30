Две трети жителей Татарстана хотят знать зарплаты коллег

(Казань, 30 октября, «Татар-информ»). Почти две трети работающих жителей Татарстана хотят знать размер зарплат своих коллег и начальников. Таковые результаты опроса, проведенного службой исследований компании HeadHunter.

«<…> 63% работников республики отмечают, что однозначно или скорее всего хотели бы знать, сколько зарабатывают их коллеги и начальники», – пояснили в рекрутинговой компании.

При этом зарплаты коллег точно знают 23% принявших участие в опросе татарстанцев, а 18% не имеют о них никакого представления. Наиболее открытыми в этом аспекте оказались заняты в сфере туризма, работники гостиниц и ресторанов, а также рабочие. Наибольшая закрытость свойственна специалистам по маркетингу, рекламе и PR, а также работающим в IT-сфере.

Впрочем, именно IT-специалисты сильнее других хотят знать размер зарплат товарищей по работе. А меньше остальных интересуются заработками коллег транспортники и банковские служащие.

Раскрытие информации о размере зарплат и премий открытой для всех сотрудников необходимым шагом сочли 46% респондентов. Не готовы к такому развитию событий оказались 47%.

За прозрачность информации о зарплатах выступают прежде всего представители рабочего персонала и занятые в сфере добычи сырья. Мужчины желают подобной открытости чаще женщин (48% против 40%).

Опрос проводился с 1 по 9 октября среди 8 тыс. 392 российских соискателей, отметили в HeadHunter.

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