В Татарстане закрылось около четверти ресторанов и кафе

(Казань, 30 октября, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В Татарстане закрылось около четверти мест общественного питания. Об этом сообщается в отчетах Минпромторга РТ на сайте «Открытый Татарстан».

«За период с января по сентябрь 2018 года их количество составляло 6,5 тыс. заведений, то на те же даты 2019 года их осталось около 5 тыс.», — говорится в документах.

За год в РТ количество предприятий общепита сократилось примерно на 23,8%.

Однако объем оборота общественного питания в республике Татарстан за девять месяцев текущего года вырос до 34,5 млрд рублей. В прошлом году этот показатель был на уровне 31,8 млрд рублей.

При этом индекс физического объема оборота в отрасли в 2019 году снизился с 5,4% до 1,7%.

«В Казани сейчас около 2 тыс. объектов общепита. Падение рынка может быть скорее в муниципальных образованиях, в столице Татарстана сколько открывается, столько и закрывается», — рассказала корреспонденту ИА «Татар-информ» директор Ассоциации рестораторов и отельеров РТ Галина Шарафутдинова.

Рынок сейчас стабилен, но покупательская способность падает, и каждое заведение ищет возможности и модернизируется, чтобы сохранить поток гостей, добавила эксперт.

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