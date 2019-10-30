WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

30 октября 2019, 18:51

Происшествия

На видео попало, как в Челнах пикап на «зебре» сбил девушку

Рекомендуем

Происшествия

На видео попало, как в Челнах пикап на «зебре» сбил девушку

Фото: соцсети

В результате аварии 23-летняя челнинка получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб головы.

(Набережные Челны, 30 октября, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). (Казань, 30 октября, «Татар-информ»). На видео попало, как в Набережных Челнах пикап на «зебре» сбил девушку. Видеоролик с моментом аварии опубликовали пользователи на своих страницах в соцсетях.

На видео видно, как по дороге едет плотный поток машин. В какой-то момент автомобиль слева начинает притормаживать у пешеходного перехода и пропускает девушку. Через пару мгновений пешехода сбивает пикап.

Как сообщили агентству в Госавтоинспекции Набережных Челнов, авария произошла 28 октября напротив дома № 2а по Казанскому проспекту.

«41-летний водитель автомобиля "УАЗ Профи" не предоставил преимущество и совершил наезд на 23-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», – уточнили в ГИБДД.

В результате ДТП девушка получила многочисленные травмы и на «скорой» была доставлены в больницу, где врачи диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб виска.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Беременная женщина получила травмы при столкновении троллейбуса и трамвая в Казани
Новости дня
19:17
За назойливые звонки должникам коллеторы из Татарстана оштрафованы на 116 тыс. рублей

Коллеторы названивали должникам, а также распространили личную информацию о неплательщиках и их долге

19:08
Исполком Набережных Челнов займётся социальной реабилитацией бывших заключенных

Прокурор республики Илдус Нафиков заявил об ухудшении криминогенной обстановки, в том числе и за счет повторных проблем законом экс-осужденных.

18:52
Власти Казани попросят полицию оградить smart-остановку на улице Восстания от бродяг

Обогреваемая остановка с подзарядкой для телефонов и Wi-Fi стала местом для ночлега казанских бездомных.

18:51
На видео попало, как в Челнах пикап на «зебре» сбил девушку

В результате аварии 23-летняя челнинка получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб головы.

18:38
Перевозчики Казани в письме попросили у Минфина РТ компенсировать перевозку льготников

В Ассоциации транспортных предприятий настаивают на личной встрече с министром финансов РТ.

18:24
В Татарстане закрылось около четверти ресторанов и кафе

При этом объем оборота ресторанов и кафе вырос на примерно 3 млрд рублей.

18:21
ГИБДД Татарстана предупреждает водителей о предстоящем «дне жестянщика»

В Госавтоинспекции республики призывают водителей сменить летние шины на зимние, а также быть предельно внимательными на дороге.

18:10
Мед, одежда и украшения: в Казани пройдет удмуртская вечеринка «Азвесь»

На удмуртской вечеринке в казанском клубе «Маяковский» будет введен необычный дресс-код.

17:54
Казанский «Зенит» начал сезон с победы в Сибири

Сезон пройдет по экспериментальной укороченной системе.

17:40
Генконсульство Венгрии выдало вдвое больше виз из-за открытия рейса Казань — Будапешт

За этот октябрь Генеральное консульство выдало почти 700 венгерских шенгенских виз.

17:26
В трех районах Казани вновь временно отключат электричество

Причиной отключения света станет плановый ремонт линий электропередачи и оборудования трансформаторных подстанций.

17:19
Беременная женщина получила травмы при столкновении троллейбуса и трамвая в Казани

Всего в больницы и травмпункты города доставили восемь пострадавших.

17:13
Аварию с троллейбусом в Казани спровоцировала водитель трамвая, выехав на красный свет

ДТП, в котором пострадали несколько пассажиров, произошло сегодня днем на перекрестке Гвардейской и Патриса Лумумбы.

17:12
Хозяин «офицерского дома» Порохового завода не против открытия в нем музея предприятия

Заслуженный архитектор РТ уверен, что старинному деревянному дому не угрожает опасность исчезновения.

17:04
Аномально холодная погода сохранится в Татарстане до конца недели

На большей части Европейской территории России метеоусловия будет определять обширная тропосферная ложбина.

16:52
Двукратная олимпийская чемпионка по плаванию: Татарстанские пловцы лучше австралийских

Кейт Кемпбелл прокомментировала мастер-класс в Казани.

16:46
Адам Штифтер: Авиарейс Казань – Будапешт – один из успешных проектов Венгрии и России

На официальной встрече Владимир Путин и Виктор Орбан обсудят появление прямого авиасообщения между двумя городами.

16:38
Мастер-класс и автографы: Казань посетили сестры – олимпийские чемпионки по плаванию

Бронте и Кейт Кемпбелл провели в воде около часа, подарив радость детям.

16:22
Слушатели курсов удмуртского в Казани выучили его за два месяца и теперь поют песни

Курсы удмуртского языка в многонациональной воскресной школе в Доме дружбы народов РТ могут посещать все желающие.

16:11
Семь человек пострадали в результате столкновения троллейбуса и трамвая в Казани

ДТП произошло сегодня днем на перекрестке улиц Гвардейская и Патриса Лумумбы.

16:10
Число участников проекта «Әдәби марафон» в РТ за два года выросло в 30 раз

Татарстанский проект по чтению книг на татарском языке стал лауреатом Всероссийского конкурса лидеров НКО.

15:58
В Московском районе отремонтировали дом с учетом пожеланий слабовидящих жильцов

Жильцов дома теперь встречает стеклянная дверь и «умный домофон», в подъездах установлены специальные почтовые ящики «антиспам».

15:52
ПФР ожидает роста пенсий на 18% за три года
15:44
ГСО РТ и Александр Сладковский провели благотворительный концерт в Казани

Для пожилых людей и студентов исполнили знаменитую Пятую симфонию Малера и музыку Штрауса.

15:41
МЧС Татарстана напоминает, как следует себя вести при метели и гололедице

Ухудшение погодных условий прогнозируется с шести часов вечера среды, 30 октября, до вечера четверга.

События