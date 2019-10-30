На видео попало, как в Челнах пикап на «зебре» сбил девушку

(Набережные Челны, 30 октября, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). (Казань, 30 октября, «Татар-информ»). На видео попало, как в Набережных Челнах пикап на «зебре» сбил девушку. Видеоролик с моментом аварии опубликовали пользователи на своих страницах в соцсетях.

На видео видно, как по дороге едет плотный поток машин. В какой-то момент автомобиль слева начинает притормаживать у пешеходного перехода и пропускает девушку. Через пару мгновений пешехода сбивает пикап.

Как сообщили агентству в Госавтоинспекции Набережных Челнов, авария произошла 28 октября напротив дома № 2а по Казанскому проспекту.

«41-летний водитель автомобиля "УАЗ Профи" не предоставил преимущество и совершил наезд на 23-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», – уточнили в ГИБДД.

В результате ДТП девушка получила многочисленные травмы и на «скорой» была доставлены в больницу, где врачи диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб виска.

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