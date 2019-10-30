Ж/д вокзал Казани впервые станет площадкой проведения этнографического диктанта

(Казань, 30 октября, «Татар-информ»). Железнодорожный вокзал Казани впервые станет площадкой проведения акции «Большой этнографический диктант», сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.

«1 ноября на вокзале Казань-1 состоится международная акция “Большой этнографический диктант”. Она приурочена ко Дню народного единства и начнется в 11.00 по местному времени одновременно во всех регионах», – говорится в сообщении пресс-службы.

Участникам диктанта нужно будет выполнить 30 тестовых заданий, из которых 20 вопросов будут едиными для всех площадок и еще 10 – региональными.

Работы участников будут оцениваться по 100-балльной шкале. Итоги акции подведут до 12 декабря.

В России просветительская акция пройдет уже четвертый год подряд. В прошлом году в ней приняли участие 392 тыс. человек, проживающих в нашей стране и за рубежом. Проверить свои знания о народах России можно будет как очно, так и в режиме онлайн.

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