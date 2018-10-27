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Татар-информ

30 октября 2019, 17:54

Спорт

Казанский «Зенит» начал сезон с победы в Сибири

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Спорт

Казанский «Зенит» начал сезон с победы в Сибири

Фото: архив/Ильнар Тухбатов

Сезон пройдет по экспериментальной укороченной системе.

(Казань, 30 октября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). В первом туре чемпионата российской суперлиги казанский «Зенит» обыграл в Красноярске «Енисей» со счетом 3:1.

Нынешний сезон суперлиги из-за обилия международных соревнований и предстоящей Олимпиады-2020 в Токио начался очень поздно и пройдет по экспериментальной укороченной системе. Казанцы и вовсе вступили в родной чемпионат на третий день стартового тура, тогда как красноярцы успели сыграть в Новосибирске с «Локомотивом» (2:3) еще 26 октября.

Первый официальный матч сезона «Зенит» начал в таком составе: Александр Бутько, Цветан Соколов, Максим Михайлов, Артем Вольвич, Алексей Кононов и либеро Валентин Кротков. Стартовый состав гостей не оставил хозяевам никаких шансов, кроме ошибок на своей подаче. Очень быстро «Зенит» оторвался в счете, очень быстро преимущество казанцев стало расти на подачах Михайлова, пять раз подряд он подал — 2:9. Практически без ошибок атаковал звездный новичок гостей болгарский диагональный Цветан Соколов. При счете 8:20 старший тренер «Зенита» Алексей Вербов (главный, Владимир Алекно остался в Казани, поскольку в этом сезоне он исполняет роль консультанта Вербова) начал замены. Вошли в игру Лоран Алекно, Денис Земченок, Андрей Сурмачевский. И как это часто бывало и в прошлом сезоне, игра гостей после этого немного расстроилась. Еще и на блоке вдруг заблистал блокирующий «Енисея» Дмитрий Жук, трижды подряд зачехливший удары соперника. Хозяева набирают четыре очка кряду. Но вернувшаяся на площадку основа казанцев дожимает сибиряков, 15:25.

Совсем по другому сценарию прошел второй сет. Вроде бы на подачах Бутько «Зенит» стартовал уверенно, 0:3. Но очень быстро воспрявшие духом красноярцы переломили ход игры. Сначала «Енисей» впервые в игре сравнял счет, 5:5, а затем хозяева постоянно вели в счете, отрываясь порой на два очка, 12:10, 17:15. По-прежнему сибиряки переигрывали казанцев на блоке. Борьба предсказуемо обострилась в концовке, 20:20 и даже 22:23, но нервы крепче оказались у хозяев, 25:23.

И третий сет отличался от двух первых. Теперь уже красноярцы поначалу захватили инициативу, 6:3 после эйса. Но гости отвечают рывком 5-0, 7:12. После эйса Соколова, 12:18, показалось, что гости своего не упустят, однако сибиряки вновь проявили характер, доведя партию до нервной концовки, 23:24. И только меткий удар Соколова поставил точку в этом сете, 23:25.

И четвертая партия поначалу проходила в упорной борьбе. 2:1 после эйса хозяев. Но остановить Соколова было сложно, еще и на блоке у «Зенита» стало получаться, 5:9 от рук Вольвича. Две подряд подачи Бутько на вылет, 6:13. Это был ключевой момент партии, 7:16. Все, «Енисей» понял, что проиграл. Гости же методично принялись добивать хозяев, 11:21. Эйс вышедшего на подачу Сурмачевского, атака Нгапета, 14:25. Есть первая победа «Зенита» в чемпионате.

«Енисей» (Красноярск) — «Зенит-Казань» (Казань) — 1:3 (15:25, 25:23, 23:25, 14:25).

Во втором туре 2 ноября дома казанцы примут «Факел» (Новый Уренгой).

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