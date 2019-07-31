(Казань, 30 октября, «Татар-информ», Екатерина Ларионова). Генконсульство Венгрии в Казани в октябре этого года выдало вдвое больше виз благодаря открытию прямого авиарейса из татарстанской столицы в Будапешт. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказал Генеральный консул Венгрии в Казани Адам Штифтер.

«В прошлом октябре мы выдали 375 виз, в этом — уже 692. Большую роль в этом играет появление прямого авиасообщения между Казанью и Будапештом. Спрос настолько большой, что даже до первого прямого самолета число выданных виз выросло почти в два раза», — отметил генконсул.

По его словам, с октября в казанском Генконсульстве Венгрии работает новый сотрудник, который занимается конкретно венгерскими шенгенскими визами.

«Мы специально увеличили наш штат, чтобы справиться с ростом числа желающих поехать в Венгрию. Мы к этому готовились и намерены решить все визовые вопросы», — подчеркнул Адам Штифтер.

Напомним, сегодня в Казани приземлится первый прямой самолет из Будапешта. Полеты между столицами Татарстана и Венгрии будут выполняться дважды в неделю — по средам и воскресеньям.

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