Казанский ТЮЗ покажет спектакли для незрячих и слабослышащих детей

(Казань, 30 октября, «Татар-информ»). Казанский театр юного зрителя в новом сезоне возобновит показ адаптированных спектаклей с тифлокомментированием и сурдопереводом, сообщает пресс-служба ТЮЗа.



Особенные дети смогут увидеть музыкальную сказку в одном действии «Молодильные яблочки» 31 октября и поучительную историю в одном действии «Дикий» по мотивам сказки Андерсена «Гадкий утенок» 17 ноября.



Во время спектакля будут работать тифлокоментатор и сурдопереводчик, именно они помогут детям понять, что происходит на сцене.



Ранее Казанский ТЮЗ уже показывал спектакль «Дикий» для слабослышащих 28 марта прошлого года, а 27 апреля этого года состоялся показ этого адаптированного детского спектакля с сурдопереводом совместно с тифлокомментированием для слабовидящих, слабослышащих и незрячих детей.



Начало спектаклей запланировано на час дня.

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