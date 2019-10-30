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Татар-информ

30 октября 2019, 19:17

Происшествия

За назойливые звонки должникам коллеторы из Татарстана оштрафованы на 116 тыс. рублей

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Происшествия

За назойливые звонки должникам коллеторы из Татарстана оштрафованы на 116 тыс. рублей

Коллеторы распространяли личную информацию о неплательщиках и их долгах.

(Казань, 30 октября, «Татар-информ»). За назойливые звонки должникам коллеторское бюро в Татарстане оштрафовали на 116 тыс. рублей. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила ведущий специалист-эксперт по взаимодействию со СМИ УФССП России по РТ Лилия Халимова.

К приставам обратились двое жителей Татарстана с просьбой проверить деятельность коллекторского бюро НАО «ПКБ».

Судебные приставы выяснили, что сборщики долгов назойливо звонили должникам. Кроме того, они нарушили закон о неразглашении личной информации должников, а также размере их задолженности.

Суд признал «ПКБ» виновным по статьям «Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности» и «Непредставление сведений (информации)» и назначил наказание в виде 116 тыс. рублей штрафов.
 

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