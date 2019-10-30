Беременная женщина пострадала при столкновении троллейбуса и трамвая в Казани

(Казань, 30 октября, «Татар-информ»). Беременная женщина пострадала в ДТП с участием троллейбуса и трамвая в Казани. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения РТ.

«Пятеро госпитализированы в Городскую клиническую больницу №7. Одного пострадавшего увезли в травмпункт горбольницы №12, двоих – в травмпункт поликлиники №7. Состояние всех пострадавших врачи оценивают как удовлетворительное», – рассказала пресс-секретарь ведомства Альфия Хасанова.

Известно, что среди пострадавших есть одна беременная женщина.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что ДТП произошло на перекрестке улиц Патриса Лумумбы и Гвардейская. Как рассказали агентству в пресс-службе МВД по РТ, причиной аварии стал отказ тормозов у трамвая.

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