Адам Штифтер: Авиарейс Казань – Будапешт – один из успешных проектов Венгрии и России

(Казань, 30 октября, «Татар-информ», Екатерина Ларионова). Президент России Владимир Путин и Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время рабочей встречи обсудят появление прямого авиасообщения между Казанью и Будапештом. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказал Генеральный консул Венгрии в Казани Адам Штифтер.

«Владимир Путин и Виктор Орбан встречаются ежегодно. В частности, год назад обсуждался вопрос открытия прямого рейса между Казанью и Будапештом. Они отметили, что это очень важно, и договорились о поддержке этого намерения», – отметил дипломат.

По его словам, после официальной встречи органы государственной власти двух стран приступили к работе и сделали возможным появление прямого авиасообщения.

«В частности, на встрече в этом году стороны обсудят открытие прямого авиасообщения между столицами Венгрии и Татарстана как один из успешных совместных проектов», – подчеркнул Штифтер.

Кроме того, лидеры двух стран планируют обсудить строительство новой атомной электростанции «Пакш-2» и поставку российского газа в Венгрию, заключил собеседник агентства.

Сегодня откроется регулярный рейс Казань – Будапешт. Полеты будут выполняться дважды в неделю – по средам и воскресеньям.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Президент РФ совершит деловую поездку в Будапешт по приглашению Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

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