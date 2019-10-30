Адам Штифтер: Авиарейс Казань – Будапешт – один из успешных проектов Венгрии и России

(Казань, 30 октября, «Татар-информ», Екатерина Ларионова). Президент России Владимир Путин и Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время рабочей встречи обсудят появление прямого авиасообщения между Казанью и Будапештом. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказал Генеральный консул Венгрии в Казани Адам Штифтер.
«Владимир Путин и Виктор Орбан встречаются ежегодно. В частности, год назад обсуждался вопрос открытия прямого рейса между Казанью и Будапештом. Они отметили, что это очень важно, и договорились о поддержке этого намерения», – отметил дипломат.
По его словам, после официальной встречи органы государственной власти двух стран приступили к работе и сделали возможным появление прямого авиасообщения.
«В частности, на встрече в этом году стороны обсудят открытие прямого авиасообщения между столицами Венгрии и Татарстана как один из успешных совместных проектов», – подчеркнул Штифтер.
Кроме того, лидеры двух стран планируют обсудить строительство новой атомной электростанции «Пакш-2» и поставку российского газа в Венгрию, заключил собеседник агентства.
Сегодня откроется регулярный рейс Казань – Будапешт. Полеты будут выполняться дважды в неделю – по средам и воскресеньям.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Президент РФ совершит деловую поездку в Будапешт по приглашению Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.