Двукратная олимпийская чемпионка по плаванию: Татарстанские пловцы лучше австралийских

(Казань, 30 октября, «Татар-информ», Артур Шипилов). Двукратная олимпийская чемпионка, четырехкратная чемпионка мира по плаванию Кейт Кэмпбелл из Австралии поделилась эмоциями после проведённого в Казани мастер-класса для юных спортсменов.

«То, что мы сегодня увидели, нас очень впечатлило: юные пловцы слышали все, что мы им говорили, выполняли так, как мы говорили. Могу с уверенностью сказать, что они лучше, чем подрастающее поколение австралийских пловцов. В их глазах я увидела огромное желание тренироваться, расти, а это самый основной фактор, который может привести к медали», — рассказала Кэмпбелл.

Спортсменка примет участие в этапе Кубка мира по плаванию, который пройдет с 1 по 3 ноября в Дворце водных видов спорта, поэтому поделилась ожиданиями от турнира: «Главная задача на этапе Кубка мира — улучшить своё время. Начиная со второго кластера, оно у меня улучшается, хотелось бы продолжить эту тенденцию. Конечно, какие-то заплывы надеюсь выиграть».

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