Мастер-класс и автографы: Казань посетили сестры – олимпийские чемпионки по плаванию

(Казань, 30 октября, «Татар-информ», Артур Шипилов). Австралийская олимпийская чемпионка 2016 года, пятикратная чемпионка мира Бронте Кэмпбелл и ее старшая сестра — двукратная олимпийская чемпионка, четырехкратная чемпионка мира Кейт Кэмпбелл провели в казанском бассейне «Олимп» мастер-класс для юных пловцов.

В мастер-классе приняли участие воспитанники ДЮСШ «Дельта», а также спортсмены из Казахстана, которые принимают участие в этапе Кубка мира. Они здесь тренировались, но решили остаться послушать именитых гостей.

«Я руковожу школой Олимпийского резерва “Дельта”, и когда мне предложили принять участие в таком мероприятии, я с удовольствием согласилась. Каникулярное время, детям нужны положительные эмоции, вот мы и решили поучаствовать», — рассказала директор школы Олимпийского резерва Светлана Чепик.

Сначала дети пообщались со спортсменками, после чего перешли непосредственно к занятию: Кейт преподавала теорию, Бронте же выполняла элементы, повторяя слова сестры. Пять минут объяснений — и вот дети уже оказались в воде, чтобы повторить элементы Кейт.

«Бронте сказала, что может показать элементы в воде. Я же решила заняться теорией и остаться сухой. Но сейчас мне так жарко, что я даже жалею о своём выборе», — поделилась Кейт.

После мероприятия спортсменки сфотографировались со всеми желающими и провели автограф-сессию, обрадовав всех своих поклонников.

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