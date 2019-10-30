Рисунки казанских детей могут украсить благотворительные открытки Почты России

(Казань, 30 октября, «Татар-информ»). Казанских детей приглашают поучаствовать во Всероссийском благотворительном конкурсе изобразительного искусства под девизом «Дед Мороз приносит добрые вести!». Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.
Цель совместного конкурса Почты России и благотворительного фонда «Детский хоспис» — поддержка паллиативной помощи детям с тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями.
Рисунки на конкурс могут отправить воспитанники детских садов, интернатов, школ и других образовательных организаций в возрасте 6 — 17 лет. Техника работы может быть любой.
По итогам конкурса Почта России выпустит благотворительные открытки с рисунками победителей.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что казанских детей также приглашают участвовать в конкурсе коллекционных новогодних открыток.