Исполком Набережных Челнов займётся социальной реабилитацией бывших заключенных

(Набережные Челны, 30 октября, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В исполкоме Набережных Челнов создана межведомственная комиссия, которая займется ресоциализацией бывших заключенных. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил начальник отдела обеспечения безопасности населения исполкома Автограда Рауф Мингалеев.

По его словам, новая структура создана восполнение соответствующего распоряжения Кабинета министров РТ.

Также поводом для активизации работы с бывшими осуждёнными стало выступление прокурора республики Илдуса Нафикова, который на прошедшей коллегии ведомства заявил об ухудшении криминогенной обстановки (за девять месяцев число совершенных преступлений увеличилось на 18%). Негативные тенденции наблюдаются в 33 муниципалитетах, в том числе и в Набережных Челнах. В числе причин глава прокуратуры РТ назвал и ненадлежащую профилактику с ранее судимыми.

«Комиссия будет заниматься широким спектром вопросов, в том числе трудоустройством, решением вопросов с жильем и бытом, медицинским сопровождением, налаживанием связей бывших заключенных с родственниками», — отметил Мингалеев.

Представитель исполкома заявил, что комиссия будет работать в одной связке с УФСИН и УМВД. «Для начала нам нужно хотя бы наладить канал информации о том, кто и когда вернулся из мест отбывания наказания в родной город. После этого уже появится ясность — в какой помощи нуждаются эти люди», — сказал собеседник.

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