Хозяин «офицерского дома» Порохового завода не против открытия в нем музея предприятия

(Казань, 30 октября, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). Одним из вариантов сохранения «офицерского дома» Казанского порохового завода может стать открытие в здании музея старейшего в России казенного производства. Сам хозяин дома Валерий Грязнов, который сейчас там проживает, не против превращения здания в публичный объект. Об этом сообщил ИА «Татар-информ» заслуженный архитектор РТ, исследователь истории Казани Сергей Саначин.

«Хозяин сам говорит: “Я сохраню и буду делать музей”. Это более надежная вещь, чем просто формальная запись в реестре объектов культурного наследия», – сказал Саначин.

По его словам, сейчас нет проблемы сохранения дома, существуют сложности взаимоотношений между Грязновым и администрацией Казанского порохового завода. «Грязнов, как он сам заявлял, не против уехать. Вопрос в том, куда он должен переехать. Может быть, его район не устроил или квартира», — пояснил собеседник агентства.

Ранее пороховой завод Казани инициировал принудительное переселение семьи Грязновых. Татарстанское региональное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ТРО ВООПИиК) видело в этом угрозу сноса или уничтожения иным способом старинной постройки. Хотя здание еще в 2017 году было включено в число исторически ценных градоформирующих объектов Казани.

Как уточнили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Комитета РТ по охране объектов культурного наследия, в настоящее время земельный участок и здание находятся в собственности Казанского порохового завода. За уничтожение или повреждение объектов, взятых под государственную охрану, предусмотрена ответственность.



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