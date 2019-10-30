ПФР ожидает роста пенсий на 18% за три года

(Казань, 30 октября, «Татар-информ»). В проект бюджета Пенсионного фонда России заложен рост пенсий на 18% за три года. Об этом глава ПФР Антон Дроздов рассказал на заседании генерального совета Федерации независимых профсоюзов, передает РИА Новости.

«Принят Госдумой в первом чтении бюджет Пенсионного фонда. Там заложена позиция на три года о том, что пенсия растет выше инфляции все годы», – пояснил при этом он.

Трехлетний бюджет Пенсионного фонда Государственная Дума приняла 23 октября. В 2020 году его дефицит должен будет составить 118,4 млрд рублей, в 2021-м – 28,5 млрд, в 2022-м предусмотрен профицит в 18,5 млрд рублей.

Трансферты же из федерального бюджета будут равняться 3 трлн 239 млрд рублей в 2020 году, 3 трлн 216 млрд рублей – в 2021-м и 3 трлн 191 млрд рублей – в 2022-м.

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