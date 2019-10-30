МЧС Татарстана напоминает, как следует себя вести при метели и гололедице

(Казань, 30 октября, «Татар-информ»). МЧС Татарстана напоминает жителям и гостям республики, как следует себя вести при метели, сильном ветре и гололедице. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

В ближайшие сутки на территории республики прогнозируются сильный мокрый снег, гололедица. Утром в четверг, 31 октября, в некоторых районах РТ возможна метель.

В МЧС республики напоминают, что при метели и гололедице необходимо носить нескользящую обувь, по улицам передвигаться медленно и очень аккуратно. Любителям активного отдыха иметь с собой исправные средства связи.

Водителям стоит избегать выезда за пределы населенных пунктов. На трассе строго следовать указаниям дорожных знаков и выбирать безопасную скорость движения, избегая резких маневров. Стоит уделить особое внимание техническому состоянию автомобиля (проверить шины и тормозную систему).



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