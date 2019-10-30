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Татар-информ

30 октября 2019, 20:50

Наука и образование

Международные эксперты обсудят в Казани проблему буллинга и инновационное воспитание

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Наука и образование

Международные эксперты обсудят в Казани проблему буллинга и инновационное воспитание

На семинар в столицу Татарстана съедутся учителя и школьные психологи из регионов России и стран ближнего зарубежья.

(Казань, 30 октября, «Татар-информ»). В Казани 1 – 3 ноября пройдет международный обучающий педагогический семинар «Психология подростка. Современные условия его социальной идентификации», сообщает пресс-служба организаторов.

«Эксперты и педагоги обсудят вопросы выявления подросткового буллинга, влияния цифровой школы на развивающийся интеллект, использования инновационных методов воспитания», – говорится в сообщении.

В семинаре примут участие преподаватели школ, лицеев и гимназий, а также школьные психологи из различных регионов России и стран ближнего зарубежья.

Кроме того, участниками мероприятия станут исполнительный директор Ассоциации психологического консультирования Цинциннати, доктор Буч Лоуси и руководитель некоммерческой организации Child Fokus (штат Огайо, США) Джеймс Ли Картер.

Организаторами семинара выступают Институт изучения детства, семьи воспитания Российской академии образования и фонд «Просвещение». 

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